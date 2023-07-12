Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Giresun’da sel afetinden etkilenen ilçelerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarının hayatı olumsuz etkilediği Piraziz, Bulancak ve Yağlıdere ilçelerinde incelemelerde bulunarak hastanede bulunan afetzedeleri ziyaret etti. İlk olarak Piraziz ilçesinde su baskınlarından etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Bakan Uraloğlu, buradan Bulancak ilçesinde sel taşkınlarının yaşandığı İncüvez Deresi’ni ve Karabulduk Grup yolunda incelemelerde bulundu. Daha sonra Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki afetzedeleri ziyaret eden Bakan Uraloğlu, ardından Yağlıdere ilçesine hareket etti. İlçe merkezindeki incelemelerin ardından Yağlıdere-Kurtbeli Alucra yolundaki çalışmaları inceledi.

Bakan Uraloğlu daha sonra Giresun’dan Ankara’ya dönmek için ayrıldı.