Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari’ye geldi.

Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulunan Bakan Uraloğlu, Yeniköprü-Yüksekova Yolu T-1 Tüneli ışık görme törenine katıldıktan sonra Hakkari il merkezine geldi. Vali İdris Akbıyık, vali yardımcıları ve siyasi parti temsilcileri tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, valilik konferans salonunda yapılan il koordinasyon toplantısına katıldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek olan Bakan Uraloğlu’nun, Başkale-Güzeldere Tüneli ışık görme törenine katılmak üzere kentten ayrılması bekleniyor.