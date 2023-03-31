Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark bünyesinde çalışan personellerin giydirilmiş en düşük maaşı 19 bin 500 TL oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ ile Demir Yol-İş Sendikası arasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşma ile UlaşımPark’ta giydirilmiş en düşük maaş 19 bin 500 TL oldu. İmza törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Ulaşımpark Genel Müdürü Serhan Çatal, Türk- İş Bölge Başkanı Adnan Uyar, Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman, Yerel-Sen Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Halil Çelik ve sendika temsilcileri katıldı.

UlaşımPark’ta bin 400 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme ile yevmiyelere yüzde 63 oranında zam yapılırken sosyal haklarda da iyileştirme yapıldı. Sözleşmenin süresi ise 2 yıldan üç yıla çıkarıldı. İmza töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Hem kurumumuzu ayakta tutmak için hem de sizlerin emeğinin karşılığını almanız için böyle bir mevzuatımız var. Gerçekleştirilen toplu iş görüşmelerinin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eli ve gönlü bol bir başkandır. Çalışanlarını hiçbir zaman zor duruma düşürmez. Bu toplu sözleşmemiz herkese hayırlı olsun. Davullu zurnalı kutlamak isterdik fakat depremden kaynaklı bu şekilde kutlayalım istedik" dedi.