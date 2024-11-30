Erzincan’da toplu taşıma ve öğrenci servisleri konusunda vatandaşlar tarafından sıkça belirtilen şikâyetler nedeniyle Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatları doğrultusunda Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında; Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, Erzincan Kent İçi Ulaşım Kooperatifi Başkanı Mehmet Albayrak, Can Erzincan Servisçiler Kooperatifi Yetkilisi Ümit Demirtaş ve ilgili birim personellerinin katılımlarıyla toplantı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda; gerek kent içi toplu taşıma araçlarının gerekse de öğrenci servislerinin, belirlenen hareket saatlerine titizlikle uymaları; toplu taşıma araçlarına binerken ve bu araçlardan inerken özellikle de yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu vatandaşlarımızın şoförler tarafından titizlikle takip edilmesi; yolcu yoğunluğunun olduğu Yoğurtlu TOKİ hattına ilave bir araç konulması ve şoförlerin dikkat etmeleri gereken hususlarda tüm şoförlere tekrar eğitim verilmesi hususları görüşülerek Vali Aydoğdu’nun toplu taşıma ve servisler konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması konusundaki talimatları ilgili yetkililere aktarıldı.