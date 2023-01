Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi ekipleri 2022 yılında Sakaryalıların Alo153-1 hattından yaptığı 25 bin 800 çağrıya anında cevap vererek çözüm için harekete geçti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ‘Ulaşım Yönetim Merkezi Alo153-1’ 2022 yılında vatandaşların dilek, talep ve şikayetlerine cevap vererek işlem kaydı yaptı. Ulaşım Yönetim Merkezi’nde belediye otobüslerinin anlık ve geçmiş görüntülerinin izlenmesi, hız, güzergah ihlalleri ve yolcu yoğunluklarının tespit edilmesinin yanı sıra özel halk otobüsleri, taksi dolmuş, ticari taksi, minibüs ve servis araçlarıyla ilgili işlemler yapıldı.

Büyükşehir tarafından açıklanan rapora göre 1 yılda toplamda 25 bin 800 çağrıya cevap verildi. Bu telefon görüşmelerinde vatandaşın ilettiği talepler üzerinde durulurken, şikayetleri de kaydı alındı. Bu merkez bir milyon Sakaryalının kesintisiz ve sorunsuz hizmet alabilmesi için hatalara müdahale ederek mevcut sistemin iyileştirilmesini sağladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ulaşım Yönetim Merkezimiz Alo 153-1, vatandaşlarımızın herhangi bir şikayetinde hemen teyakkuzda olarak ilgili birimlerle iletişim halinde olmuştur. Pandemi sürecinde de faaliyetlerimizi sürdürerek vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için büyük bir özveri ile hareket ettik. Geçmiş yıllarımızda olduğu gibi 2022 yılında da 153-1 hattımıza gelen toplamda 25 bin 800 adet telefon ile talep, şikayet ve önerilerin kayıtlarını oluşturduk. Diğer platformlardan gelen 8 bin 90 başvuru da değerlendirilerek cevaplanmıştır. Her an telefonun ucunda, halkımızın her an hizmetindeyiz” denildi.