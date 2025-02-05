6 Şubat depremlerinin ardından ilk andan beri sahada olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla bugüne kadar toplam 51,1 milyar lira harcama yaptı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılında yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, 11 ili etkileyen depremlerin ardından ulaştırma ve haberleşme altyapısına yönelik çalışmalar ve gelinen aşama hakkında bilgi verdi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından ilk andan beri sahada olduklarını belirten Bakan Uraloğlu, bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla 39,5 milyar lira yatırım ile 11,6 milyar lira cari olmak üzere 51,1 milyar lira harcama yaptıklarını söyledi.

YOL AĞININ YÜZDE 98'İ ZARAR GÖRMEDİ

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat depremleri sonrasında 68 bin 550 kilometrelik yol ağının 9 bin 176 kilometresinin deprem bölgesinde olduğunu ve bu kesimin sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluştuğunu anımsatarak, 11 ildeki yol ağının yüzde 98inin depremden herhangi bir zarar görmediğini ifade etti.

Deprem bölgesinde kalıcı deprem konutlarının yapımı sürerken bu bölgelerin bağlantı ve imar yollarının ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda 8 ilde 26 ayrı kesimde toplam 336 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun, altyapılarıyla birlikte imalatlarına süratle başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. 142 kilometrede ise çalışmalar tamamlandı" dedi.

VAGONLAR DEPREMZEDELERİN HİZMETİNE AÇILDI

Demiryolu ile bölgeye 450 yolcu treni ile afetzedelerin yanı sıra gönüllü, doktor ve askerî personelin de aralarında bulunduğu 77 bin 974 yolcuyu taşıdıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, "171 tren ve 3 bin 164 vagonla bölgeye insani yardım malzemesi ile konteyner, iş makinası ve kömür gibi vatandaşlarımızın ve bölgemizin ihtiyacı olan her şeyin bölgeye ulaşmasını sağladık. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam 4 bin 767 kişinin konaklamasına imkân sağlayan 64 yolcu vagonu, 4 dizel tren seti ve 3 elektrikli tren setinden oluşan tren setleri ve vagonlarını hizmete açtık" dedi.

Mersin-Adana-Toprakkale, Toprakkale-İskenderun, Malatya-Yolçatı gibi bin 275 kilometrelik demiryolu hattının hasar gördüğünü anımsatan Bakan Uraloğlu, depremin ardından hızla yapım onarım çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Bin 60 kilometrelik hattaki çalışmaları tamamlayarak demiryolu işletmeciliğine açtık. Malatya  Gölbaşı  Narlı  Nurdağı kesiminde de çalışmalara 2 etap halinde devam ediyoruz. Gölbaşı  Narlı  Nurdağı kesimindeki çalışmaları tamamladık. Gölbaşı  Malatya arasında yüzde 98 ilerleme kaydederek sona yaklaştık" diye konuştu.

Afetin ilk dakikalarından itibaren, sivil havacılık paydaşlarıyla birlikte hem insani yardım hem de yoğun tahliye uçuşlarının gerçekleştirilmesini sağladıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanının 3 bin metrelik pistinde depremden dolayı ağır hasar oluştuğunu anımsattı. Bakan Uraloğlu, "9 Şubat'tan itibaren yalnızca görerek uçuş şartlarında ambulans, insani yardım, VIP ve askeri amaçlı olmak üzere helikopter uçuşlarına, 12 Şubat 2023 tarihi itibarıyla da insani yardım, ambulans ve askeri uçak trafiğine açtık. Sonrasında da altyapının inşası için gerekli çalışmaları başlattık. 3 bin metre uzunluğundaki en geniş gövdeli uçakların dahi inebileceği şekilde yaptığımız pist çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, üç yolcu gemisinde bin 800 depremzedenin konakladığını, bin 400e yakın kalıcı baz istasyonunun kurulumun sağlandığını, 43 Bin 350 adet yardım kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.