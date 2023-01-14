Kaza dün akşam 20.00 sıralarında Adana - Ankara otoyolu Akçatekir rampasında meydana geldi. Pozantı istikametine seyreden PVC ham maddesi yüklü 38 BN 515 Plakalı tırın devrilmesi nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı. 5 saat ulaşıma kapanan Adana-Ankara Otoyolu kazalı aracın kaldırılması ve karayolları ekiplerinin yol temizlik çalışmasının ardından gece saatlerinde ulaşıma tekrar açıldı.

“Kozan Huzur Güven” uygulamasında 20 araca 70 bin TL cezai işlem uygulandı

“Kozan Huzur Güven” uygulamasında 20 araca 70 bin TL cezai işlem uygulandı

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