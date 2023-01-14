Otoyola yakıt dökülmesi nedeniyle yaşanan trafik kazası sonucu kapanan Adana-Ankara Otoyolu tekrar ulaşıma açıldı.
Otoyola yakıt dökülmesi nedeniyle yaşanan trafik kazası sonucu kapanan Adana-Ankara Otoyolu tekrar ulaşıma açıldı.
Kaza dün akşam 20.00 sıralarında Adana - Ankara otoyolu Akçatekir rampasında meydana geldi. Pozantı istikametine seyreden PVC ham maddesi yüklü 38 BN 515 Plakalı tırın devrilmesi nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı. 5 saat ulaşıma kapanan Adana-Ankara Otoyolu kazalı aracın kaldırılması ve karayolları ekiplerinin yol temizlik çalışmasının ardından gece saatlerinde ulaşıma tekrar açıldı.
Kaza nedeniyle Polisin çalışması hala sürüyor.
Yorumlar