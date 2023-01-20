Kaliteli, güvenli ve güler yüzlü ulaşım için eğitim çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, şoförlerine yönelik “Omurga Sağlığı” eğitimi düzenledi.

Kaliteli, güvenli ve güler yüzlü ulaşım için eğitim çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, şoförlerine yönelik “Omurga Sağlığı” eğitimi düzenledi.

Kaliteli, güvenli ve güler yüzlü ulaşım için eğitim çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliği ile şoförlerine yönelik “Omurga Sağlığı” eğitimi verdi. Şoförlerinin daha sağlıklı ve konforlu çalışarak verimlerini artırmayı amaçlayan eğitim Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ’de düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ali Kitiş ve Ulaşım AŞ şoförleri katıldı. Gökoğlan programın açılış konuşmasında Ulaşım AŞ şoförlerinin uzun saatler boyunca oturarak araç kullandığını, bunun da insan sağlığı açısından özellikle omurga sisteminde farklı şikayetler oluşturabildiğini anlattı. Şoförlerin daha rahat ve sağlıklı bir şekilde çalışması için sürücü koltuklarında iyileştirmeler yapıldığını ifade eden Gökoğlan, eğitim çalışmasının ardından kişiye göre de sürücü koltuklarında düzenlemeler yapılabileceğini kaydederek eğitimin başarılı geçmesini diledi.

Duruş bozukluklarına dikkati çekildi

Prof. Dr. Ali Kitiş insana değer vermenin çok kıymetli olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesinin bu konuda önemli çalışmalar yaptığını kaydetti. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen ancak kişinin farkında olmadan yaptığı davranışları, farkındalık oluşturarak önlemeyi amaçladıklarını kaydeden Prof. Dr. Kitiş, çalışmanın uzun yol ve belediye otobüs şoförlerinin mesleki mağduriyetlerini gidermeye yönelik olduğunu, verilen egzersizlerin mutlaka düzenli olarak yapılması gerektiğini kaydetti. Konuşmanın ardından PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İş ve Uğraşı Ana Bilim Dalı’ndan Ece Arık, “Omurga Sağlığı” eğitimi verdi. Eğitimde temel vücut bilgisi, doğru postür (duruş), omurgada oluşan problemler, duruş bozuklukları, şoförlerdeki omurga problemleri ve sağlıklı omurga sistemi ile omurga sağlığı için egzersiz çalışmaları anlatıldı.