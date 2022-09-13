Aliağa Galatasaray Futbol Okulu tarafından Mavi Bayraklı Ağapark’ta organize edilen ‘Ulaş Bayam Futbol Turnuvası’ sona erdi. 28 Haziran tarihinde başlayan turnuva sonunda dereceye giren takım ve performanslarıyla dikkat çeken sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Aliağa Galatasaray Futbol Okulu tarafından Mavi Bayraklı Ağapark’ta organize edilen ‘Ulaş Bayam Futbol Turnuvası’ sona erdi. 28 Haziran tarihinde başlayan turnuva sonunda dereceye giren takım ve performanslarıyla dikkat çeken sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Galatasaray taraftar grubu UltraAslan’ın yurt içi koordinatörü Aliağalı Ulaş Bayam anısına düzenlenen turnuva Gençler Ligi ve Yıldızlar Ligi olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bir o kadar da dostluğun yarıştığı turnuvada 13 takım ve 120 sporcu mücadele etti.

Çekişmeli geçen mücadeleler sonunda Gençler Ligi Şampiyonu Asist Spor, Yıldızlar Ligi Şampiyonu ise Volespor oldu. Turnuvanın en değerli oyuncusu Nihal Hayri, en centilmen ve en değerli oyuncusu Ares Bayam, en az gol yiyen kalecileri Poyraz Eser Saygı, Alphan Peker, asist kralları Ediz Coşkun, Mehmet Can, gol kralları ise Yusuf Akbaş ile Mehmet Can oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen törende sporculara madalya ve kupalarını takdim eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Aliağa Galatasaray Futbol Okulu’nun temel gayesi önce iyi bir insan ve sporcu yetiştirmektir. Turnuvaya katılan tüm sporcularımız eminim ki iyi bir insan ve iyi birer sporcu olarak yetişecektir. Bu amaca hizmet eden futbol okulumuza çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın başarılı insanlar olarak yetişebilmeleri adına özveride bulunan, spora teşvik eden ailelerimizde de sonsuz teşekkür ediyorum. Hiç şüphem yok ki çocuklarımız geleceğimizin teminatı olacaktır” dedi.

Aliağa Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Adem Koç ise turnuvaya katkılarından ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür plaketi takdim etti. Sporcu ailelerinin de yoğun ilgi gösterdiği kupa töreni çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.