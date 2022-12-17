2 yıl önce vefat den Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya vefatının 2’inci yılında ailesi tarafından lokma hayrı ve mevlid-i şerif okutuldu

2 yıl önce vefat den Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya vefatının 2’inci yılında ailesi tarafından lokma hayrı ve mevlid-i şerif okutuldu

17 Aralık 2020 tarihinde Ula’nın Gölcük Mahallesinde Belediye yatırımlarını inceleme esnasında kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.

Ula eski Belediye Başkanı İsmail Akkaya 1992-2004 yılları arasında Muğla’nın Büyükşehir statüsüne kavuşmadan önce Ula’nın sakin kent unvanlı turistik Akyaka Mahallesinde Belde Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2015-2018 tarihleri arasında ise Ula Ak Parti İlçe Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den Ula Belediye Başkanı seçildi.

Ula eski Belediye Başkanı İsmail Akkaya’nın vefatının 2’inci sene-i devriyesinde ailesi tarafından önce Belediye Hizmet binası önünde lokma hayrı yapıldı, ardından mevlit programı düzenlendi.