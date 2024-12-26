Muğla’nın Ula İlçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ula ilçesine girişteki kavşakta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 RJ 706, 48 FAG 90 ile 48 HC 327 plakalı 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.