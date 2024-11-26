Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Ataköy İlkokulu’nda, Muğla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitim programında, öğrencilere doğal afetlere karşı bilinçli olmaları ve muhtemel acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgiler verildi. AFAD uzmanları, depremler, yangınlar, sel ve diğer doğal afetler karşısında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı.

Eğitimde, öğrenciler afet anında uygulanacak "çök, kapan, tutun" gibi temel davranış modellerini öğrenirken, tahliye tatbikatları ile pratik yapma fırsatı buldu. Ayrıca, afet çantasının önemi ve içerisinde neler bulunması gerektiği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Muğla AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin çocuklara afet bilinci kazandırma ve toplumun genelinde farkındalık oluşturma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ataköy İlkokulu idaresi ve öğretmenleri de bu eğitimin öğrenciler için çok değerli olduğunu belirterek AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Eğitim programının sonunda, öğrenciler sorularını yönelterek afetlerle ilgili merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu. Program, AFAD’ın bölgede gerçekleştirdiği farkındalık çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinliklerin bir parçası olarak devam edecek.