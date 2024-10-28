Muğla’nın Ula ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, küçükler basketbol gösteri maçı düzenlendi. İlçedeki vatandaşların ve sporcu velilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Ula Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün desteğiyle coşkulu anlar yaşandı.

Basketbol Antrenörü Tuğberk Maviş öncülüğünde gerçekleştirilen maç, Muğla’nın önde gelen genç takımlarından Karya Spor ve Muğlaspor’un sahaya çıkmasıyla başladı. Kıran kırana geçen mücadelede oyuncular, Cumhuriyet coşkusunu sporun birleştirici gücüyle yaşattı. Maviş, “Gösteri maçımızı iki güzel takım olan Karya Spor ve Muğlaspor arasında dostluk çerçevesinde gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin ruhuna yakışır bir mücadele sergilendi, dostlukla taçlandırdık” ifadeleriyle etkinliğin önemini vurguladı.

Turnuva sonunda dereceye giren genç sporculara ödülleri Ula ilçesi protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreninde yapılan konuşmalarda, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen bu tür sportif etkinliklerin gençler arasında birlik ve dayanışmayı artırdığına dikkat çekildi.

Ula’da her yaştan katılımcının coşkuyla izlediği bu gösteri maçı, Cumhuriyet Bayramı’nın anlamını spor yoluyla yaşatarak güzel hatıralarla sona erdi.