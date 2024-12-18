Ula Kaymakamlığına bağlı Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve gençlik merkezleri koordinasyonunda üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat sunan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı tanıtım etkinliğinde ÜNİDES’in, öğrencilere sosyal sorumluluk projelerine katılım fırsatları sunduğu ve bu projelerin kariyer gelişimindeki önemi vurgulandı. Gençlik çalışanları, ÜNİDES ile öğrencilerin liderlik, ekip çalışması ve organizasyon becerileri gibi kritik yetkinlikler kazanabileceklerini belirtti.

Etkinlik kapsamında, öğrenci toplulukları temsilcileri ve gençlik merkezi arasında fikir alışverişi gerçekleştirildi. Üniversite ve gençlik merkezi arasındaki bu iş birliğinin, öğrenci topluluklarının daha etkin çalışmalar yürütmesini sağlayacağı ifade edildi.

Topluluk başkanları, ÜNİDES’in, üniversite öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmesi ve sosyal sorumluluk bilinci geliştirmesi açısından önemli bir program olduğunu dile getirdi. Bu tür projelerle öğrencilerin, akademik hayatlarını sosyal becerilerle destekleyerek mezuniyet sonrası daha donanımlı bireyler olarak topluma katılacağına dikkat çekildi.

Tanıtım günleri, Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Program, gençlik merkezi ve üniversite arasındaki iş birliğini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Öğrencilerin ÜNİDES sayesinde, sosyal sorumluluk ve proje geliştirme konularında yeni fırsatlarla tanışması hedefleniyor.