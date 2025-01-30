Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın spor faaliyetleri kapsamında Muğla’nın Ula ilçesinde düzenlenen Bocce kursu, her yaştan sporseverin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden kurs, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, Bocce sporunun temel kuralları öğretilirken, katılımcılar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştiriyor. Sporun her yaş için erişilebilir olması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, bu tür etkinliklerin sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağladığını vurguladı.

Ula’daki Bocce kursu, sporun yaş sınırı tanımadığını ve herkes için bir fırsat sunduğunu bir kez daha kanıtladı. Spor dolu etkinlikler, bölge halkının desteğiyle hız kesmeden devam edecek.