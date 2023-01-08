Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Nazilli ilçesinde 4-7 Ocak tarihlerinde yapılan okullar arası Hentbol Genç Erkek Grup müsabakalarında Muğla temsilcisi Ula Kokpit takımı Kütahya temsilcisi Kütahya Spor Lisesi’ni 34-12, Burdur temsilcisi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesini ise 23-15 mağlup ederek yarı finallere katılma vizesi aldı.

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