Muğla’nın Ula ilçesinde iki gün içinde meydana gelen iki motosiklet ve bir otomobil kazasında toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ula ilçesindeki ilk kaza Cumartesi akşamı Gökova Mahallesinde meydana gelmiş ve kazada 18 yaşındaki Leon Melih Schlatter motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin cenaze töreni sırasında yine Köyceğiz karayolu Gökova kavşağında meydana gelen trafik kazasında toplam 5 kişi yaşamını yitirdi.

Trafik kazalarının hız kesmediği Ula ilçesinde son kaza dün gece saatlerinde Ula ilçe merkezinde meydana geldi. Köprübaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen kazada cadde üzerindeki heykele çarpan 50 yaşındaki Ömer Faruk Sever olay yerinde hayatını kaybetti.