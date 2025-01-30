Yaz aylarında suların çekildiği, kış aylarında ise yoğun yağışlarla yeniden yükselen Ula Göletinde, suyla birlikte doğaya zarar verebilecek atıkların birikmesini önlemek amacıyla temizlik yapıldı.

Doğal yaşamın ve ekosistemin korunması amaçlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal alanlarının temizliği ve korunması konusunda uzun vadeli projeler yürütürken, aynı zamanda doğaya zarar veren unsurlarla hukuki yollarla da mücadele ediyor. Bu kapsamda belediye, bugüne kadar çevreyi korumak için 227 çevre davası açarak ekosisteme zarar veren uygulamaların karşısında olduğunu gösterdi. Ula Göletinde gerçekleştirilen temizlik çalışması da bu hassasiyetin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Mesire alanları da temizlendi

Belediye ekipleri, sadece gölet kenarını temizlemekle kalmayarak, çevredeki mesire alanlarında da detaylı bir çalışma yürüttü. Piknik alanlarında ve gölet kıyısında biriken plastik atıklar, cam şişeler, ambalaj malzemeleri ve diğer doğal yaşamı tehdit eden unsurlar titizlikle toplandı.

Temizlik çalışmaları devam edecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir ekosistem için bu tür çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirtti. Belediye, Ula Göleti gibi doğal alanların korunmasının sadece belediye ekiplerinin değil, bütün vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, doğaya duyarlı davranılması konusunda herkesi sorumluluk almaya davet etti.

Başkan Aras, “Doğayı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz”

Çevreyi ve Muğla’nın doğasını korumanın önemine değinen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla, eşsiz doğal güzelliklere sahip bir şehir ve bu değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda birçok çevre çalışması yürütüyor, özellikle doğaya bırakılan evsel atıkları topluyoruz. Çünkü bu atıklar hem suyu hem de toprağı kirleterek ekosisteme zarar veriyor. Hatta orman yangınlarında bile bu atıkların olumsuz etkisini görüyoruz. Bu nedenle Ula Göleti gibi önemli doğal alanları atıklardan arındırıyor ve çevremizi koruyacak adımlar atıyoruz. Ayrıca, Muğla’nın toprağına ve suyuna zarar veren unsurlardan biri olan madencilik faaliyetlerine karşı da hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. Muğla’nın doğasına sahip çıkmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz”