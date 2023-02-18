Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgeye Muğla’nın her ilçe belediyesinden ekipler sevk edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgeye Muğla’nın her ilçe belediyesinden ekipler sevk edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Muğla’nın Ula Belediyesi tarafından deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgeye kamyon ve diğer iş makineleri sevk edilmişti. Ula Belediyesine bağlı personeller enkaz kaldırma, yerleşkedeki elektrik problemlerinin giderilmesi, bina hasar tespiti, moloz taşınması gibi birçok görevde Ula Belediyesi hizmet araçlarıyla çalışmalarına devam ediyor.