Almanya, Ukrayna’ya önümüzdeki aylarda en az 100 Leopard 1 tipi tank gönderileceği açıklandı.

Almanya, Ukrayna’ya önümüzdeki aylarda en az 100 Leopard 1 tipi tank gönderileceği açıklandı.

Almanya, Leopard 2 tanklarının ardından Leopard 1 tanklarının da Ukrayna’ya ihracatına onay verdi. Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’de görüştü. Ziyaretin ardından açıklama yapan Pistorius, 2024’ün ilk veya ikinci çeyreğine kadar en az 100 Leopard 1 ana muharebe tankının Ukrayna’ya teslim edileceğini ifade etti. Pistorius, Ukrayna’nın, birkaç Avrupa ülkesinden eski Leopard 1A5 ana muharebe tankı alacağını ifade etti.

Pistorius’un Kiev ziyareti, göreve gelmesinden bu yana ilk büyük yurtdışı gezisiydi. Güvenlik nedenleriyle gizli tutulan ziyarette Pistorius, Zelenskiy’nin yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ile de bir araya geldi. Reznikov, Twitter’da kendisini Pistorius ve maket bir tankla gösteren bir fotoğraf paylaştı ve "İlk Leopard-2 Kiev’e geldi" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna’ya gerçekte kaç Leopard 1A5 ana muharebe tankı teslim edileceği, gerekli onarım çalışmalarına bağlıdır" denildi.

Almanya, Hollanda ve Danimarka savunma bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan Leopard 1 tankları için "gerekli lojistik destek ve eğitimin" sağlanacağı belirtildi.