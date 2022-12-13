Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen "Ukrayna Halkıyla Dayanışma" konferansında yaklaşık 1 milyar euro toplandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen "Ukrayna Halkıyla Dayanışma" konferansında yaklaşık 1 milyar euro toplandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te "Ukrayna Halkıyla Dayanışma" konferansı düzenlendi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna yaptığı açıklamada, konferansta Ukrayna’ya destek için yaklaşık 1 milyar euro toplandığını belirterek, söz konusu desteğin 46 ülke ve 24 uluslararası kuruluş tarafından taahhüt edildiğini aktardı. Colonna, söz konusu paranın 445 milyonun enerji, 25 milyonun su, 38 milyonun gıda, 17 milyonun sağlık ve 22 milyonun ulaşım giderleri için harcanacağını ifade ederek, geri kalan 493 milyonluk kısmın ise şu an için nerede kullanılacağına karar verilmediğini açıkladı.

“Rusya, Ukrayna’ya diz çöktürmek için sivil altyapıyı yok etmeyi amaçlayan bir strateji seçti”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın bombardımanlarını savaş suçu olarak nitelendirerek, Rusya’nın sahada gerilediğini aktardı. Rusya’nın askeri zayıflıkları nedeniyle sivil altyapıyı hedef aldığını ifade eden Macron, “Rusya, Ukrayna’ya diz çöktürmek için sivil altyapıyı yok etmeyi amaçlayan bir strateji seçti. Hedef açık, askeri yenilgilere siviller arasında terör yayarak yanıt verin, cepheyi koruyamadığı için cepheyi kırmaya çalışın" dedi.

Zelenskiy, 800 milyon euro talep etmişti

Konferansa video konferansla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın kış bitine kadar Avrupa ülkelerinden acil elektrik ithalatına ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Bu yaklaşık 800 milyon euroya mal olacak fakat bu elektrik kesintisinin maliyetinden daha az" dedi.