Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile eşi Hanife Kirişci, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Kahramanmaraş’ta düzenlenen iftar programında, afetzedelerle birlikte yemek sırasına girdi. Bakan Kirişci’iye iftarda eşlik eden Büyükelçi Vasyl Bodnar, "Savaşın ilk günlerinde Türkiye tarafından Ukrayna’ya çok büyük bir insani yardım sağlandı ve biz bunu unutmadık. Böylece minnettarlığımızı biraz olsun göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ta, afetzede vatandaşlar için iftar programı düzenlendi. Milli İrade Meydanı’ndaki Ramazan çadırındaki iftara katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile eşi Hanife Kirişci, tabldot alıp sıraya girdi, masalarına konuk olduğu afetzedelerle hem orucunu açtı hem de sohbet etti.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren Ukrayna Cumhurbaşkanının talimatıyla arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdiklerini söyledi. Ukrayna’da savaşın devam ettiğini belirten Bodnar, Türk halkının yanında olmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Türk halkının yanında olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

"Depremin ilk gününden itibaren insani yardım gönderdiklerini anlatan Bodnar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Burada yaşanan deprem bizim de acımız. Biz de sizinle beraber endişelendik ve üzüldük. Bilindiği üzere Ukrayna’da savaş devam ediyor ama deprem de büyük bir felaket. Biz de Türk halkının yanında olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün burada Ukrayna Dostluk Derneği’nin de destekleriyle beraber depremzedelere yardım için geldik. Organizasyonda destek olan herkese minnettarız. Depremin ilk gününden itibaren insani yardım göndermeye çalışıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren insani yardım göndermeye çalışıyoruz. Hem Ukrayna’dan hem de buradaki diaspora olarak."

Büyükelçi Bodnar, savaşın ilk günlerinde Türkiye tarafından Ukrayna’ya çok büyük bir insani yardım sağlandığını ve yapılan yardımları unutmadıklarını sözlerine ekledi.