Ukrayna’nın 31. Bağımsızlık Günü’nde Kocaeli’de yaşayan Ukraynalılar milli marşlarını okudu. Türkiye’ye yardımları için teşekkür eden Kocaeli Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Sola, "Türk hükümeti ve vatandaşları kapısını bize hep açık bıraktı. Bazı Türk vatandaşlar beni arayarak, boş evleri olduğunu ve istersek kullanmak için verebileceklerini söylüyorlar. Türk insanı inanılmaz. Ben inanıyorum, Türkiye ve Ukrayna kardeş ülkelerdir" dedi.

Ukrayna’nın 31. Bağımsızlık Günü’nde Kocaeli’de yaşayan Ukraynalılar milli marşlarını okudu. Türkiye’ye yardımları için teşekkür eden Kocaeli Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Sola, "Türk hükümeti ve vatandaşları kapısını bize hep açık bıraktı. Bazı Türk vatandaşlar beni arayarak, boş evleri olduğunu ve istersek kullanmak için verebileceklerini söylüyorlar. Türk insanı inanılmaz. Ben inanıyorum, Türkiye ve Ukrayna kardeş ülkelerdir" dedi.

Ukrayna, Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığının 31. yıl dönümü olan Bağımsızlık Günü’nü kutluyor. Kocaeli’de de Ukraynalılar bir araya gelerek, milli marşlarını okudu. Aynı zamanda online düzenlenen etkinliğe 55 ülkeden Ukraynalı katıldı. Ukraynalılar, birlik ve beraberlik mesajı vererek, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bitmesini temenni etti.

"6 aydır devam eden savaşa tepki çekmek için toplandık"

Kocaeli Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Sola, "Bizim derneğimiz nisan ayında kuruldu. Biz zaten hep birlik içindeydik ancak savaş sebebiyle resmi olarak Kocaeli’de de dernek kurduk. Bugün 24 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü. Bugüne özel tüm dünyada Ukrayna milli marşı söylenecek. Bu dünya rekoru olarak belirlendi. Bu etkinliğe aynı anda 55 ülkeden 5 bin 100 Ukraynalı katıldı. Ukrayna’da maalesef savaş devam ediyor. Bugün hem bağımsızlık günümüzü kutlamak hem de 6 aydır devam eden savaşa tepki çekmek için toplandık" dedi.

"Türkiye ve Ukrayna kardeş ülkelerdir"

Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya’da da etkinlik olduğunu söyleyen Başkan Sola, "Online olarak 55 ülkeden iletişim halindeyiz. Online olarak herkes birbirine destek mesajı verdi ve bağımsızlığımızı kutladık. Türkiye hükümetine ve vatandaşlarına bize verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Kış aylarında çok fazla yardım topladık. Türk vatandaşları olmadan bu kadar yardımı toplayamazdık. Resmi olarak mülteci durumu ilan edilmedi ama yine de Türk hükümeti ve vatandaşları kapısını bize hep açık bıraktı. Bazı Türk vatandaşlar beni arayarak, boş evleri olduğunu ve istersek kullanmak için verebileceklerini söylüyorlar. Türk insanı inanılmaz. Ben inanıyorum, Türkiye ve Ukrayna kardeş ülkelerdir. Şu an Türkiye nasıl bizim zor durumumuzda yanımızda oluyorsa biz de sizin zor durumunuzda yanınızda oluruz" diye konuştu.

"Bağımsızlığımızı kutluyoruz ama insanlarımız hala ölüyor"

8 senedir Kocaeli’de yaşadığını söyleyen Marina Kodalak, "Maalesef 6 aydır savaş devam ediyor ve hiç bitmedi. Bağımsızlığımızı kutluyoruz ama insanlarımız hala ölüyor. Onlar bizim için savaşıyor. Umarım kısa sürede yine zaferimizi kutlayacağız. Savaştan dolayı buraya gelen vatandaşlarımız var ve burada yaşıyorlar. Bu sebeple Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Türkiye bize bir şekilde yardım etti, teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.