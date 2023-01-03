Ukrayna’nın Luhansk kentinde doğan, 2 yıl boyunca Rusça Kur’an-ı Kerim meali okuyarak İslam dinini inceleyen 49 yaşındaki Viktoriia Behuzlova Melek ismini alarak Müslüman oldu.

Ukrayna’nın Luhansk kentinde doğan, 2 yıl boyunca Rusça Kur’an-ı Kerim meali okuyarak İslam dinini inceleyen 49 yaşındaki Viktoriia Behuzlova Melek ismini alarak Müslüman oldu.

Çanakkale İl Müftülüğünde yapılan İhtida Mersimi, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Bal’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Merasimde İl Müftüsü Şükrü Kabukçu İslam dini hakkında bilgiler verdi. Merasim Viktoriia Behuzlova’nın şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirmesi ve yapılan dua ile tamamlandı.

Müftü Kabukçu, "Araştırmaları sonucunda İslam dinini inceleyen ve arkadaşlarının da etkisiyle dinimizi tercih ederek Müslüman olan kardeşimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Yüce Rabbim kendisine sağlık, afiyet ve iman üzere bir hayat nasip eylesin” dedi.

Merasimin sonunda Müslüman olan Viktoriia Behuzlova’ya İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur’an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye edildi.