Macaristan’ın Budapeşte şehrinde düzenlenen ve 32 ülkeden 200’ün üzerinde yetenekli çocuğun katıldığı 7. Danubia Talents International Müzik yarışmasında 10 yaşındaki Hamit Erdem Özpolat 10-13 yaş piyano kategorisinde birinciliği elde ederek Gaziantep’i gururlandırdı. Annesinin canı sıkılmasın diye müzik kursuna yazdırdığı Özpolat’ı, 10 yıl önce Ukrayna’dan Türkiye’ye yerleşen piyano öğretmeni Renata Çavdar yetiştirdi.

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde düzenlenen ve 32 ülkeden 200’ün üzerinde yetenekli çocuğun katıldığı 7. Danubia Talents International Müzik yarışmasında 10 yaşındaki Hamit Erdem Özpolat 10-13 yaş piyano kategorisinde birinciliği elde ederek Gaziantep’i gururlandırdı. Annesinin canı sıkılmasın diye müzik kursuna yazdırdığı Özpolat’ı, 10 yıl önce Ukrayna’dan Türkiye’ye yerleşen piyano öğretmeni Renata Çavdar yetiştirdi.

Tarihi, turizmi ve gastronomisiyle bilinen Gaziantep sanat ve müzikte de iddialı konuma gelmeye başladı. Macaristan’ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Danubia Talents International Müzik yarışmasına 32 ülkeden 200’ün üzerinde yetenekli çocuk katılım sağladı. Ukraynalı Piyano hocası Renata Çavdar tarafından eğitilen 10 yaşındaki Hamit Erdem Özpolat, yarışmada 10-13 yaş piyano SOLO “B” kategorisinde 22 finalist arasında yer almayı başardı. Erdem 22 finalistin arasında 97 puan alarak birinciliği elde etti.

“Hedefim büyük bir konser piyanisti olmak”

Gaziantepli yetenek Hamit Erdem Özpolat hedefinin büyük bir konser piyanisti olmak olduğunu ifade ederek, “4 yıldır piyano çalıyorum. Bir hafta önce Macaristan Budapeşte’ye gittim orada 10-13 yaş arası seçilmiş çocuklarla yarıştım. Orada birincilik elde ettim. Bu sene birçok yarışmaya katıldım. İstanbul’da absolut birinci oldum. Adana rapsodi yarışması vardı onda 2. Oldum. Macaristan’da da birinci oldum. Hedefim büyük bir konser piyanisti olmak. beğendiğim piyanistler ise, Lang Lang, Gülsin Onay, Fazıl Say, Martha Argerich’tir. Kısa vadeli hayallerim ise orkestra ile piyano çalmaktır” dedi.

“Başarılarımı Renata hocama borçluyum”

Başarılarını piyano öğretmeni Renata hocasına borçlu olduğunu ifade eden Erdem, “Başarılarımı Renata Çavdar hocama borçluyum. Benim için çok büyük emek sarf ediyor. Yarışmalar öncesi beni daha disiplinli eğitiyor. Renata hocamla çalışmaya devam edeceğim. Orkestra ile çalışmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“20’ye yakın ödülüm var”

20’ye yakın ödül aldığını belirten Erdem, “İlk piyanoyu abim almıştı ama meraklı değildi. Annemin desteğiyle ilkokuldayken piyanoya başladım. Sonra öğretmenlerim yeteneğimin olduğunu söyleyince daha profesyonel bir kariyer yapmaya karar verdim. Renata hocamı buldum onunla devam ediyorum. 20’ye yakın ödül aldım. Aslında Almanya’ya gidecektim yarışmak için ama araya pandemi girdi. Online yarışmalar düzenlendi bende bunlara katılarak bir sürü derece elde ettim” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de ileride büyük bir isim olacak”

Hamit Erdem’in Ukraynalı piyano öğretmeni Renata Çavdar ise “Yaklaşık 10 senedir Türkiye’de yaşıyorum. Ukraynalıyım burada piyano eğitimlerine devam ediyorum. Ukrayna’da 10 sene müzik okullarında çalıştım. Hamit Erdem Özpolat çok yetenekli bir çocuk. İnanıyorum Türkiye’de ileride büyük bir isim olacak. Biz yaklaşık 4 senedir beraber çalışıyoruz. Çok disiplinli güler yüzlü iyi bir öğrencidir. Geçen hafta Macaristan’da 7. kez düzenlenen bir yarışmaya girdik. Yaklaşık 32 ülkeden farklı yetenekte çocuklar geldi. Erdem 10-13 yaş çocukların yarıştığı B kategorisinde birinci oldu. Çok heyecanlıydık” dedi.

“Canı sıkılmasın diye okulda müzik kursuna yazdırmıştık”

Hamit Erdem’in annesi Kübra Özpolat oğlunun canı sıkılmasın diye müzik kursuna yazdırdıklarını belirterek, “Aile olarak müziğe çok yatkın değiliz. Hamit Erdem bizim için oldukça sürpriz bir çocuktur. Onunla beraber bizde öğreniyoruz. Renata hoca bizim şansımızdı. Müziğe yeteneğini okula gidene kadar fark edemedim. Canı sıkılmasın diye okulda müzik kursuna yazdırmıştık. Birdenbire çok çabuk ilerleyince çocuğun yeteneği olduğu ortaya çıktı. Biz de onunla beraber adım adım ilerlemeye başladık” diye konuştu.