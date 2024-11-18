Ukrayna’nın farklı şehirlerinden bir grup kadın ressam tarafından hazırlanan “Ukraynalı Kadın Ressamların Gözünden Alanya” sergisi, Kızılkule yanındaki tarihi sarnıçta açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Alanya Belediyesi ve Alanya Müze Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen sergide, Alanya’nın doğal güzelliklerinin yorumlandığı eserler yer alıyor. 11 sanatçının yağlı boya, sulu boya, akrilik, pastel ve tempera teknikleri kullanılarak hazırladıkları çalışmaların bulunduğu sergi, ilk günden büyük ilgi gördü.

25 Kasım’a kadar açık kalacak

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği aracılığı ile Ukrayna’nın farklı şehirlerinden gelerek bir süre Alanya’da kalan sanatçılar, önce Alanya’nın doğal güzelliklerini ve sosyal hayatını gözlemleyip, bu gözlemlerini tuvale yansıttı. İlk sergileri 24 Nisan’da Kızılkule’de düzenlenen sanatçıların ikinci sergileri ise yeni eserleriyle birlikte tarihi sarnıçta açıldı. 25 Kasım’a kadar açık kalacak sergi, ücretsiz ziyaret edilebilecek. Öte yandan serginin Alanya’dan sonra Kiev Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği aracılığı ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’de de tekrarlanması planlanıyor. Serginin Ukrayna’da Alanya’nın tanıtımına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Serginin açılışına Kaymakam Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Vekili Engin Alataş, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Meclis Üyeleri, Müze Müdürü Seher Türkmen, Belediye Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura ile sanatseverler katıldı.