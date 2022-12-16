Ukrayna vatandaşı Zorıana Toraman, Malatya Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Ukrayna vatandaşı Zorıana Toraman, Malatya Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Ukrayna vatandaşı Zorıana Toraman, Malatya il Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İslam’ı araştırarak Müslüman olmaya karar veren Zorıana Toraman için Türk vatandaşı Sakaryalı eşi ile birlikte geldiği Malatya İl Müftülüğünde "İhtida Merasimi" düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde Toraman, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olup Zeynep ismini alırken, Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Zeynep Toraman’a İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu tarafından ihtida belgesinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim ile İslam İlmihali hediye edildi.