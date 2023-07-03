Türkiye’nin ilk şehir hastanelerinden biri olan ve bugüne kadar milyonlarca hastaya şifa dağıtan Manisa Şehir Hastanesi sağlık turizmi çerçevesinde yabancı hastalarını da tedavi etmeye devam ediyor. Hastaneyle sosyal medya hesabı üzerinden temasa geçen Ukraynalı bir hasta Rinoplasti (Burun Estetiği) ameliyatı için Ukrayna’dan Manisa’ya gelerek başarılı bir operasyon geçirdi.

Manisa Şehir Hastanesi ile sosyal medya üzerinden iletişime geçen 23 yaşındaki Ukraynalı erkek hasta, Rinoplasti (Burun estetiği) ameliyatı için Ukrayna’dan Manisa’ya gelerek başarılı bir operasyon geçirdi. Operasyonu gerçekleştiren Manisa Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Hekimi Doç. Dr. Mert Cemal Gökgöz, "Muayenelerden sonra ameliyatı planlanan hastamızın sağlık turizmi dahilinde operasyonunu gerçekleştirdik. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı. 2 gün sonra burun içi tamponları çıkarılan hastamızın 5 gün sonra taburculuğunu planladık. Hastamızın özellikle, bu ameliyatı olmak için ülkemizi ve Manisa Şehir Hastanesi’ni tercih etmesi bizim için bir onur kaynağı oldu. Yapılan operasyon sonucunda hastamızı hem daha rahat nefes hem de istediği burun şekline kavuşturmuş olduk. Hastamızı memnun bir şekilde ülkesine uğurlamak bizim için de mutluluk verici oldu" dedi.