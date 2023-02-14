Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından 9’uncu günde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem felaketinin ardından sahadaki çalışmalara destek amacıyla Hatay’a gelen Ukraynalı arama-kurtarma ekibi, 30’lu yaşlarında 1 kadını enkaz altından sağ çıkardı.

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Hatay’a gelen Ukraynalı arama-kurtarma ekibi, depremin 9’uncu gününde bir kadını enkaz altından sağ çıkardı.

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