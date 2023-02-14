Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Hatay’a gelen Ukraynalı arama-kurtarma ekibi, depremin 9’uncu gününde bir kadını enkaz altından sağ çıkardı.

Boş araziye uçan yardım tırı kazası güvenlik kamerasına yansıdı Boş araziye uçan yardım tırı kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Hatay’a gelen Ukraynalı arama-kurtarma ekibi, depremin 9’uncu gününde bir kadını enkaz altından sağ çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından 9’uncu günde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem felaketinin ardından sahadaki çalışmalara destek amacıyla Hatay’a gelen Ukraynalı arama-kurtarma ekibi, 30’lu yaşlarında 1 kadını enkaz altından sağ çıkardı.