Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Ukraynalı çifte ait araçta bulunan gözlük ve değerli eşyaları, hırsızlar tarafından gece saatlerinde çalındı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Ukraynalı çifte ait araçta bulunan gözlük ve değerli eşyaları, hırsızlar tarafından gece saatlerinde çalındı.

Olay, Liman Mahallesi 46 sokak üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre; AA 5150 KM plakalı aracını sokak üzerine park eden Ukraynalı çift, bugün sabah saatlerinde aracını kontrol ettikleri sırada yaklaşık 2 bin TL değerinde gözlüklerinin yerinde olmadığını gördü.

Güvenlik kamerası kayıtlarından gözlüklerinin çalındığını gören çift, polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri gözlüğü çalan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.