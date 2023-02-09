Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevrede illeri de vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardım yağıyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi’nden (DSNS) Türkiye’ye gelen ekip, Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi’nde çadır kampı kurdu. Ekip, şehirde belirlenen alanda arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Anne ve 4 yaşındaki kızı 79 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Anne ve 4 yaşındaki kızı 79 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı

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