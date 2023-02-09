Kahramanmaraş depremlerinin ardından Muğla’nın Fethiye ilçesinde gönüllü olarak yardım toplama çalışmalarına destek veren Ukraynalı anne ve kızı görenlerin takdirini topluyor.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Muğla’nın Fethiye ilçesinde gönüllü olarak yardım toplama çalışmalarına destek veren Ukraynalı anne ve kızı görenlerin takdirini topluyor.

Tarihin en büyük deprem felaketlerinden birisi olan deprem bölgesinde enkaz kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Türkiye’nin dört bir yanında ve Fethiye’den bölgeye yardım seferberliği de sürüyor. Fethiye’de Kaymakamlık yardım toplama koordinasyon merkezi olan İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda Kızılay’dan Sivil toplum Kuruluşlarına ve gönüllülere kadar çok sayıda vatandaşın arasında Ukraynalı anne ile kızının büyük çabası da dikkat çekiyor. 2 buçuk yıldır Türkiye’de yaşayan babası ve yakınlarının Ukrayna’da savaş ortamında olduğunu belirten anne ile kızı “Türkiye’deyiz. Büyük deprem felaketi oldu. Biz de kayıtsız kalamazdık. Yardım etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketi Kahramanmaraş ve 10 ilde etkili olurken tüm Türkiye’de olduğu gibi Fethiye’de de Kaymakamlık’tan Belediye’ye, Odalardan Sivil Toplum Kuruluşlarına kadar hemen herkes adeta yardım yapabilmek için seferberlik içerisine girdi. Fethiye’den deprem bölgesine acil ihtiyaç maddeleri gönüllüler, belediye ve odalar tarafından bir bir temin edilip, tırlar ile deprem bölgesine gönderilirken, Kaymakamlık Yardım Toplama Koordinasyon Merkezi olan Fethiye İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda da yardımları paketleme yarışı gerçekleştiriliyor. Başta Kızılay olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri ve duyarlı vatandaşlar gelen yardımları paketlemek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu gönüllüler arasında ilk günden bu yana Ukraynalı Alesia Byvalkevich ve kızı Ellina Byvalkevich (20) da bulunuyor. Hem yardım malzemesi getiren hem de bu yardım malzemelerini sabahtan akşama kadar paketleme işi için görev yapan anne ve kızı Ukrayna Rusya savaşını düşünürken, hem de Türkiye’nin yaşadığı felakete yardımcı olabilmek için zamanla yarışıyor. Ukraynalı Ellina Byvalkevich Türkçesi ile Türkiye’de büyük bir deprem oldu. Orada insanlar yardım bekliyor. Biz de burada kayıtsız kalmazdık. Gelen yardımları Türk arkadaşlarla paketleyip bir an önce soğuk ve enkaz altındaki bölgeye göndermeye çalışıyoruz. “ifadelerini kullandı.

Ellina Byvalkevich babasının Ukrayna, Rusya savaşında savaş ortamında bulunduğunu belirterek, hem oradan gelecek haberi hem de deprem bölgesindeki yardım bekleyenlerin haberlerini cep telefonlarımızdan haberlerden öğrenmeye çalışıyoruz. Türkiye bize savaşta kucak açtı. Bizlerde insanız. Annemle birlikte her gün burada yardımcı olmaya çalışacağız“diye konuştu.