Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaştan dolayı Ukrayna’daki yetimhanelerden alınarak Türkiye’ye getirilen binden fazla çocuk Türkçe öğreniyor. Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde görevli Türkçe okutmanları ve alan uzmanları tarafından hazırlanan “Ukraynalı Çocuklar İçin Temel Türkçe” kitabının lansmanı gerçekleştirildi.

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaştan dolayı Ukrayna’daki yetimhanelerden alınarak Türkiye’ye getirilen binden fazla çocuk Türkçe öğreniyor. Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde görevli Türkçe okutmanları ve alan uzmanları tarafından hazırlanan “Ukraynalı Çocuklar İçin Temel Türkçe” kitabının lansmanı gerçekleştirildi.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukrayna’daki yetimhanelerde bulunan binden fazla çocuk İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince yapılan çalışmalar neticesinde Antalya’ya getirilerek otellerde misafir edilmeye başlandı. Mayıs ayında Antalya’ya gelen çocuklar için bir yandan da Türkçe öğrenmeleri için çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar çerçevesinde Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde görevli Türkçe okutmanları ve alan uzmanları tarafından bir kitap hazırlandı. “Ukraynalı Çocuklar İçin Temel Türkçe” kitabının lansmanı Kemer Beldibi Mahallesinde bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Lansman toplantısına Ukrayna Antalya Başkonsolosu Emir Rustamov, Yunus Emre Enstitüsü Kyiv Koordinatörü İhsan Demirbaş başta olmak üzere çok sayıda çocuk katıldı. Lansman çerçevesinde çocuklar oluşturulan farklı atölyelerde eğlenerek bir yandan da Türkçe öğrendi. Bazı çocuklar ise sanat eğlence atölyesinde el becerisini gerçekleştirdi.

“Türk partnerlerimiz bize çok yardımcı oluyor”

Ukrayna Antalya Başkonsolosu Emir Rustamov , “6 ay önce Antalya’ya 1000’den fazla çocuk geldi. Çocukların çoğu yetimhaneden gelen çocuklardı. Ukrayna’nın bazı bölgelerinde durum iyileşince çocuklardan bazıları geri döndü. Antalya’da kalanlar hayatlarından çok memnun. Farklı farklı etkinliklere katılarak, eğleniyorlar. Türk partnerlerimiz bize çok yardımcı oluyor. Ukrayna’ca ve Türkçe bir kitap hazırlandı. Burada bulunan çocuklar seve seve Türkçe öğreniyorlar. Aile Bakanlığı da bize yardımcı oluyor. Savaş Ukrayna’da devam ediyor. Biz ülkemizi işgalden kurtarmak istiyoruz. Bizim kahraman ordumuz ve milletimiz bunun için her şey yapıyor. Türkiye’de 100 yıl olan Kurtuluş Savaşı gibi bizim de savaşımız devam etmek zorunda. Zaferimizden sonra bütün Ukrayna topraklarına tekrar barış gelecek. Eminim yakın gelecekte bu günü biz beraber kutlayacağız” dedi.

“Türkçe öğretimine destek vermek için eğitim etkinlikleri düzenledik”

Yunus Emre Enstitüsü Kyiv Koordinatörü İhsan Demirbaş ise açıklamasında, “Ukrayna’da savaş başladıktan sonra bin 200 Ukraynalı çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska’nın inisiyatifiyle Antalya’ya geldiler. Onların kente gelişinden itibaren Yunus Emre Enstitüsü olarak hem onların Türkçe öğretimine destek vermek hem de onların Türkiye’ye adaptasyonuna yardımcı olabilmek için kültürel ve eğitim etkinlikleri düzenledik, Türkçe kursları açtık” dedi.

“Ukraynaca ve Türkçe olarak hazırlanan dünyadaki ilk kitap”

20 Mayıs’tan itibaren çocuklar için kurs düzenlemeye başladıklarını belirten Demirbaş, “Bu kurslarımızı Ukraynalı Türkologların destekleriyle düzenliyoruz. Ukraynalı çocuklarla birlikte hem 23 Nisan hem 19 Mayıs bayramlarımızda kültürel etkinlikler düzenledik. Bugün de Ukraynalı çocukların Türkçe öğretimine yönelik hazırladığımız kitabın tanıtımı için toplandık. Bu kitap çok önemli. Ukraynalı çocuklar için temel Türkçe kitabı. Bu kitap çocukların Türkçe öğretimiyle ilgili Ukraynaca ve Türkçe olarak hazırlanan dünyadaki ilk kitap. Kitabın hazırlanışında hem Ukraynalı hem Türkologlar yer aldı. Çocukların sosyal ortamda karşılaşacakları kelimeleri sözleri bu kitap yardımıyla hızlı şekilde öğrenmelerini amaçladık” sözlerine yer verdi.

“Kitabın içeri görsel ağırlıklı, 25 sayfalık bir kitap”

Kitabın içeriği hakkında da bilgi veren Demirbaş, “Kitabın içeri görsel ağırlıklı, 25 sayfalık bir kitap. Hem sosyal ortamda kullanacakları evde alışverişte okulda kullanacakları kelimeler var hem de içerisinde tekerlemeler, oyunlar farklı Türkçe öğrenmeye yönelik materyaller var. Çocukların Ukrayna’daki eğitim süreçlerinin devamına yönelik onların eğitim olanaklarını iyileştirmek için çalışmalarımız var. Yunus Emre Enstitüsü buraya okul sıraları gönderdi. Onlar için değişik sınıflar oluşturuldu. Bu sınıflarda hem Ukrayna’daki eğitimlerini devam ettiriyorlar hem de farklı dersler alıyorlar” açıklamasını yaptı.