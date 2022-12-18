Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Ukrayna’dan getirilen Romanov ırkı koyunların bölgeye uyum sağladığını söyledi.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Ukrayna’dan getirilen Romanov ırkı koyunların bölgeye uyum sağladığını söyledi.

Rektör Şındak, beraberindeki heyetle Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni gezdi. Rektör Şındak, bu sezonki ilk doğan Romanov cinsinkuzuları yerinde inceledi. Rektör Şındak, Ukrayna’dan getirilen Romanov ırkı koyunların bölgeye uyum sağlamış olması ve sağlıklı yavrular vermesinin üniversitenin bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması çerçevesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kalite ve verimi artırdığını söyledi. Rektör, Şındak, daha nitelikli sonuçlar için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.