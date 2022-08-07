İngiltere’ye gitmek üzere Ukrayna’dan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde demirleyen "Rojen" isimli gemideki denetimler tamamlandı. Denetim sonrası gemi tekrar hareket etti.

İngiltere’ye gitmek üzere Ukrayna’dan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde demirleyen "Rojen" isimli gemideki denetimler tamamlandı. Denetim sonrası gemi tekrar hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri sonucu 22 Temmuz’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" çerçevesinde Ukrayna’dan dün akşam saatlerinde gelen ve İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan ayrılan 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen" isimli gemi, İstanbul’un kuzeyinde demirlediği noktada denetlendi. Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından gerçekleştirilen denetim yaklaşık 1,5 saat sürdü. Denetimleri tamamlanan gemi tekrar hareket etti.