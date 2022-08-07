Ukrayna’dan Kocaeli Derince Limanı’na gitmek üzere hareket eden 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı "Polarnet" gemisindeki denetimler tamamlandı.

Ukrayna’dan Kocaeli Derince Limanı’na gitmek üzere hareket eden 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı "Polarnet" gemisindeki denetimler tamamlandı.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi çerçevesinde, Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’ndan Türkiye’ye gelmek üzere hareket eden "Polarnet" isimli 12 bin tonluk mısır yüklü gemi, dün İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde demirlemişti.

"Rojen" ve "Osprey S" isimli gemilerdeki denetimlerini tamamlayan heyet, buradan "Polarnet" adlı gemiye geçerek saat 12.35 sıralarında denetimlerine başladı. Gemideki denetimler yaklaşık iki saat sürdü.

Gemideki denetlemenin sona ermesiyle birlikte geminin İstanbul Boğazı’ndan geçerek yarın sabah saatlerinde Kocaeli’nin Derince Limanı’na ulaşması öngörülüyor.