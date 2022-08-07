Ukrayna’dan Kocaeli’deki Derince Limanı’na gitmek üzere yola çıkan 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı "Polarnet" adlı gemi, denetimin tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı’ndan geçmek üzere hareket etti.

Ukrayna’dan Kocaeli’deki Derince Limanı’na gitmek üzere yola çıkan 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı "Polarnet" adlı gemi, denetimin tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı’ndan geçmek üzere hareket etti.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz’da Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi çerçevesinde Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’ndan Türkiye’ye gelmek üzere yola çıkan "Polarnet" isimli 12 bin tonluk mısır yüklü gemi, dün İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde demirlemişti. "Rojen" ve "Osprey S" isimli gemilerdeki denetimlerini tamamlayan heyet, buradan "Polarnet" adlı gemiye geçerek, saat 12.35 sıralarında denetimlerine başladı. Gemideki denetimler yaklaşık 1,5 saat sürdü. Denetlemenin sona ermesiyle birlikte gemi Kocaeli’nin Derince Limanı’na gitmek için İstanbul Boğazı’ndan geçmek üzere hareket etti.