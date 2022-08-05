Ukrayna tahılı taşıyan NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı’ndan, ROJEN ve POLARNET gemileri ise Çornomorsk Limanı’ndan yola çıktı.

Ukrayna tahılı taşıyan NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı’ndan, ROJEN ve POLARNET gemileri ise Çornomorsk Limanı’ndan yola çıktı.

Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, Ukrayna’dan mısır yüklü 3 gemi daha yola çıktı. Ukrayna’dan İrlanda’ya giden ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı’ndan ayrıldı. İngiltere’ye giden ve 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi ise Karasu’ya giden ve 12 bin ton mısır taşıyan POLARNET isimli Türk bayraklı gemi ile Çornomorsk Limanı’ndan yola çıktı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov tarafından yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) ortaklarımızın ve Türkiye’nin güvenlik garantilerinin devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ukrayna’dan tahıl almak için limanlara gelme hazırlığı yapan gemilerden de bahseden Kubrakov, "Hedefimiz Odessa, Çornomorsk ve Güney’deki limanlarımızdan her ay 3 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirmek. Buna sadece Ukrayna ekonomisinin değil, dünyanın da ihtiyacı var" dedi.

İlk gemi yola çıkmıştı

Ukrayna tahılını taşıyan Sierra Leone bayraklı RAZONI isimli kuru yük gemisi Lübnan’a gitmek üzere 1 Ağustos’ta Odessa Limanı’ndan yola çıkmıştı. Geminin 26 bin ton mısır taşıdığı belirtilmiş ve Ukrayna ticaret gemilerinin belirli bir mesafe boyunca yük gemisine eşlik edeceği ifade edilmişti.