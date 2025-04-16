Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ticaret yapan Türk iş insanı Selçuk Yoğurtçuoğlu, mafyanın hedefi haline geldi. Emlak ve otomobil alım satımı yapan, aynı zamanda "Bayraktar" adlı restoranın sahibi olan Yoğurtçuoğlu, mafya yapılanmaları ve bu yapılarla bağlantılı Ukrayna emniyet görevlileri tarafından tehdit edildiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Suç örgütlerinin, Yoğurtçuoğlu'nun sahibi olduğu taşınmazlara ve ticari işletmelere tehdit ve şantaj yoluyla el koyma girişiminde bulunduğu; söz konusu baskıların organize suç örgütleriyle irtibatlı bazı yerel kolluk kuvvetleri eliyle yürütüldüğü ileri sürüldü.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı dönemde Kiev'de kalan Selçuk Yoğurtçuoğlu, savaşın en kritik dönemlerinde 850 tonluk yardım malzemesini Ukrayna genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.