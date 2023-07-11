Antalya Düşünce Platformu, savaşta anne ve babalarını kaybetmiş 35 Ukraynalı çocuğu beraberlerindeki bir heyetle bir hafta sürecek program için Türkiye’ye getiriyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Antalya Valiliği destekli proje, Ukrayna resmi yetkililerinin de katılımı ile 15 Temmuz günü başlıyor. Proje çerçevesinde gelecek olan çocukların ulaşımından konaklamasına her türlü lojistik altyapıyı hazırlayan Antalya Düşünce Platformu ve Dışişleri Bakanlığı, bu proje ile iki ülke arasında bir dostluk köprüsü daha oluşturuyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle en çok çocukların mağdur olduğunu söyleyen Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş, “Biz yetişkinler olarak tarih, sosyoloji, siyaset biliyor olaylara daha rasyonel yaklaşabiliriz. Ancak çocuklar için durum bu derece kolay kabul edilebilir olmuyor. Onların gözünden bakınca yaşam boyu izlerini taşıyacakları bir manzara vuku buluyor. Bu nedenle Antalya Düşünce Platformu olarak bu konuda bir girişimde bulunduk. Üyelerimizden Rasim Pekmezci’nin Ukrayna hükümeti ile olan temasları neticesinde bugün bu projenin hayata geçtiği bir süreci başardık” dedi.

"21 Temmuz’da büyük bir etkinlik de düzenleyeceğiz"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın en çok da Antalya’yı etkilediğini belirten Başkan Güvenvenbaş, “Antalya Düşünce Platformu olarak yaptığımız çalışmada savaş nedeniyle ülkemize gelen Ukraynalıların 25 bin kadarının Antalya’da olduğunu tespit ettik. Burada kendileri ile temaslarda bulunuyor, karşılıklı görüş alışverişlerinde de bulunuyoruz. Bu projemiz ile Antalya’da yaşayan Ukraynalıların da katılım sağlaması amacıyla 21 Temmuz’da büyük bir etkinlik de düzenleyeceğiz. Ukrayna’dan gelen çocuklarla Antalya’daki Ukraynalıları buluşturacağız. Ümit ediyorum ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere nasihati olan ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ öğüdü tüm dünya insanları için geçerli olur. Tüm dünyada çocuklar huzur içerisinde yaşam sürer” dedi.

Proje çerçevesinde gelecek olan Ukraynalı çocuklar bir hafta süre ile Antalya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezecek, eğlenceli aktivitelere katılarak tatil yapacaklar.