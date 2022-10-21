Kiev’de gönüllüler, Ukrayna’nın elektrik kesintileri ve elektrik tasarrufu kararının ardından, elektriksiz kalan Ukraynalılar için ateşte yemeklerin yapıldığı bir aşevi kurdu.

Kiev’de gönüllüler, Ukrayna’nın elektrik kesintileri ve elektrik tasarrufu kararının ardından, elektriksiz kalan Ukraynalılar için ateşte yemeklerin yapıldığı bir aşevi kurdu.

Rusya tarafından Ukrayna’nın enerji üretim santrallerinin vurulmasının ardından, ülke genelinde elektrik tasarrufu ve 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı açıklanmıştı. Tüm ülke karanlığa gömülürken, gönüllüler tarafından Kiev’de elektriksiz kalan Ukraynalılar için aşevi kuruldu. Elektriğe bağlı kalmadan yemeklerin odun ateşinde pişirildiği aşevini, yaklaşık 800 ile 3 bin arasında kişi ziyaret ediyor. Aşevinde yemeklerin hazırlanmasına yardım eden gönüllülerin çoğunluğunu Kiev sakinleri oluştururken, en küçüğü 17 yaşında olmak üzere her yaştan Ukraynalının bulunduğu kaydedildi. Erzak yardımı da alan aşevi, ziyaretçilere sıcak çorba ve çeşitli ev yemekleri ikram ediyor.

Aşevi, savaşın başlangıcından beri faaliyet göstermesine rağmen bugüne kadar 2 kez kapatıldı.