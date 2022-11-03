Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi (Energoatom), Rusya’nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Santrali’nin elektrik şebekesi ile bağlantısının kesildiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi (Energoatom), Rusya’nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Santrali’nin elektrik şebekesi ile bağlantısının kesildiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi (Energoatom) tarafından yapılan açıklamada, Rus bombardımanı nedeniyle Zaporijya Nükleer Santrali’nin elektrik şebekesi ile bağlantısının kesildiği bildirildi. Açıklamada, bombardımanın hizmet veren elektrik hatlarına zarar verdiği, Rusya’nın kontrolündeki Avrupa’nın en büyük nükleer santraline dizel jeneratörlerden enerji sağlandığı aktarıldı. Jeneratörleri çalıştırmak için yalnızca 15 günlük yakıtın kaldığı vurgulandı. Tesisin işgali ve Ruysa Devlet Nükleer Şirketi (Rosatom) temsilcilerinin çalışmalara müdahalesi nedeniyle Ukrayna tarafının santrali güvenli bir modta tutma olanaklarının önemli ölçüde sınırlı olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Bir kez daha uluslararası toplumu Zaporijya nükleer santralinin mümkün olan en kısa sürede askerden arındırılması, tüm Rus askeri personelinin santralden ve Energodar kentinden geri çekilmesi için acilen önlemler almaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Bu tür eylemlerin, Rusların nükleer santrali Rus enerji sistemine yeniden bağlama girişimi olduğu belirtildi.