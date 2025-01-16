İngiltere Başbakanı Keir Starmer, resmi ziyarette bulunduğu Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla 100 yıllık ortaklık anlaşmasına imza attı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna’ya geldi. Starmer başkent Kiev’de Ukrayna Devlet Başbakanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelirken, iki lider güvenlik bağlarını derinleştirmek ve ülkelerinin ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 100 yıllık bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Zelenskiy imzaların atılmasının ardından basına yaptığı açıklamada, “Yeni bir seviyeye ulaştık. Bu stratejik bir ilişkiden daha fazlası. 100 yıllık bir ortaklık anlaşması imzaladık” dedi.

“100 Yıllık Ortaklığımız, yüz yıl boyunca yanınızda olacağımıza dair bir sözdür”

Başbakan Starmer Kiev ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güç yoluyla barış. Kiev’de Ukrayna halkına basit bir mesaj vermek için bulunuyorum. 100 Yıllık Ortaklığımız, sadece bugün ya da yarın değil, yüz yıl boyunca - bu savaş bittikten ve Ukrayna yeniden özgür ve başarılı olduktan çok sonra - yanınızda olacağımıza dair bir sözdür” ifadelerini kullandı.

“Anlaşma önümüzdeki haftalarda parlamentoya sunulacaktır”

İngiltere Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, ortaklık anlaşmasının Başbakan Starmer’ın Ukrayna konusundaki kararlı liderliğini desteklediğini belirtildi. Ortaklık hakkında detalı bilginin paylaşıldığı açıklamada, “Dokuz temel ayağı kapsayan bu ortaklık, Ukrayna’nın Rusya’nın yasadışı ve barbarca işgaline karşı savunmasında gösterdiği yenilik, güç ve esneklikten yararlanacak ve her iki ülke için de uzun vadeli güvenlik ve büyümeyi desteklemek üzere bunu teşvik edecektir. Yüz Yıllık Ortaklığı oluşturan Anlaşma ve siyasi deklarasyon önümüzdeki haftalarda parlamentoya sunulacaktır” denildi.

Anlaşmanın Baltık Denizi, Karadeniz ve Azak Denizi güvenliğini güçlendirmek ve devam eden Rus saldırganlığını caydırmak için deniz güvenliği konusunda askeri iş birliğini güçlendirmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, “Sağlık, tarım teknolojisi, uzay ve insansız hava araçları gibi alanlarda bilimsel ve teknolojik ortaklıkları ilerletmek için uzmanları bir araya getirmesi ve sınıf projeleri aracılığıyla ömür boyu sürecek dostluklar kurması bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

“Ukrayna ile kurulacak bir güvenlik ortaklığı İngiltere’yi daha güçlü kılacaktır”

Ukrayna’nın enerji sektörü, kritik mineral stratejisi ve yeşil çelik üretimi için tercih edilen bir ortak olduğunun altı çizilen açıklamada, “100 Yıllık Ortaklık, Ukrayna’nın uzun vadeli güvenliğini desteklemek - bir daha asla Rusya’nın uyguladığı türden bir vahşete maruz kalmamalarını sağlamak - ve önümüzdeki yüzyıl boyunca egemen bir Ukrayna ile omuz omuza durmayı taahhüt etmek açısından önemli bir adımdır. Ukrayna ile kurulacak bir güvenlik ortaklığı İngiltere’yi daha güçlü kılacaktır” denildi.