Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin 2. turuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyeti, Rus heyete iade edilmesini istedikleri çocukların listesini verdi" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin 2. turu sona erdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyeti, Rus heyete iade edilmesini istedikleri çocukların listesini verdi" dedi.

Yermak, "Bunlar Rusya’nın yasadışı olarak sınır dışı ettiği, zorla yer değiştirdiği ya da geçici olarak işgal ettiği topraklarda tuttuğu yüzlerce çocuk" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna, 2022’den bu yana ilk yüz yüze görüşmelerini 16 Mayıs tarihinde yine İstanbul’da gerçekleştirmişti.