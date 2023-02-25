Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 1. yıldönümünde Brüksel’de yaşayan Ukraynalılar gösteri düzenledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 1. yıldönümünde Brüksel’de yaşayan Ukraynalılar gösteri düzenledi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan binlerce gösterici Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıldönümünde yürüyüş düzenledi. Göstericilerin çoğunluğu savaş nedeniyle Avrupa’ya gelen Ukraynalılardan oluşurken, bir çok Belçika vatandaşı da gösteriye katılarak Ukrayna’ya destek verdi. Brüksel’in şehir merkezinde bulunan Rogier Meydanı’nda toplanan kalabalık, polisin güvenlik tedbirleri altında şehrin ana caddelerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Rusya karşıtı sloganlar atan protestocular aynı zamanda AB ve Batı ülkelerine Ukrayna’ya destek çağrısı yaptı.

Belçika Ukraynalı Kadınlar Birliği ve Promote Ukraine adlı organizasyonların çağrısıyla gerçekleşen gösterilere yaklaşık 30 farklı oluşumun destek verdiği bildirildi. Rusya’nın bombardımanlarına son verme çağrısı yapılan gösteride NATO bayraklarının da taşınması dikkat çekti.