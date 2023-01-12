Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, Rusya-Ukrayna arasında oluşturulacak insani koridora ilişkin, “İnsani koridor için karar alındı ve Cumhurbaşkanı’nın (Erdoğan) ağzından bu açıktan açığa söylendi. Bu sebeple çözülecek yol için çalışmalara başlanıyor” dedi.

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, Rusya-Ukrayna arasında oluşturulacak insani koridora ilişkin, “İnsani koridor için karar alındı ve Cumhurbaşkanı’nın (Erdoğan) ağzından bu açıktan açığa söylendi. Bu sebeple çözülecek yol için çalışmalara başlanıyor” dedi.

Tahıl koridorunun ardından savaş nedeniyle ayrı düşen Ukraynalı ve Rusyalıların ailelerine kavuşması için oluşturulması düşünülen ‘insani koridor’ için Türkiye Ombudsmanı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Başkanlığında, Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova ve Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets arasında üçlü görüşmeler yapılmaya devam ediliyor.

Kamu Denetçiliği Kurumunun Ankara’da bir otelde düzenlediği "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu konferans çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisinin ardından bir açıklama yapan Lubinets, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ukrayna için gösterdiği desteklerden ötürü teşekkür ederek, tahıl koridoru ve esir askerlerin değişiminde Türkiye’nin desteği olduğunu dile getirdi.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de ‘insani koridor’ için birtakım görüşmeler yapıldığını ifade eden Lubinets görüşmeye ilişkin, “İnsani koridor için karar alındı ve Cumhurbaşkanı’nın (Erdoğan) ağzından bu açıktan açığa söylendi. Bu sebeple çözülecek yol için çalışmalara başlanıyor. Bu yoldan çözüm üretiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile kapalı ayrı toplantılar var. Ama bunun içinde olanlar bizim için önemli. Cumhurbaşkanı yolun nasıl ilerleyeceğini gösteriyor ve çözmek için yolu biliyor. Bu formül bize çok uygun” değerlendirmesinde bulundu.

Lubinets, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski’nin güçlü bir lider olduğunu belirtti. Bu akşam üçüncü defa bir üçlü görüşme gerçekleştirileceğinin bilgisini veren Lubinets, “Biz bir karar olmasını arzu ediyoruz. Bu koridoru çözerken Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malkoç’un desteği oldu” dedi.

İnsani koridor için Türkiye’de yapılan toplantıların bir fırsat olduğunu söyleyen Lubinets, bir çözüm yolu bulunmasını beklediklerini kaydetti.

Lubinets’den tutuklanan Kırım Tatarları hakkında açıklama

Kırım’da haklarında 13 yıl mahkumiyet kararı verilen 5 Kırım Tatarı hakkında konuşan Lubinets, şunları aktardı:

“Kırım Tatarlarından 153 kişi hapishanede. Bunlar suçsuz Ukraynalılar olarak görülüyor. Adalet tarafından da kamuoyu tarafından da suçsuz insanlar. Bunların içinde Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal de var. Ondan bir kötülük beklenmiyor. Ama bu kişilerin 17 sene hapishanede kalacağına karar veriliyor. Bu kararlar bu insanları öldürmek demek. Bu insanlar bizim insanımız, Ukrayna vatandaşlarımız. Biz onları kurtarmak için çalışıyoruz. Bu toplantılarda bu konu hakkında da konuştuk.”