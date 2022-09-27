Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Kuzey Akım 1 boru hattındaki gaz sızıntısını Rusya’nın planladığı bir “terör saldırısı” olduğunu iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Kuzey Akım 1 boru hattındaki gaz sızıntısını Rusya’nın planladığı bir “terör saldırısı” olduğunu iddia etti.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntısı ülkeleri harekete geçirirken, Ukrayna, Kuzey Akım 1’deki gaz sızıntısını Rusya’nın “terör saldırısı” olarak nitelendirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattındaki gaz sızıntısını Rusya’nın planladığı bir “terör saldırısı” olduğunu iddia ederek, “Kuzey Akın 1’deki ’gaz sızıntısı’ Rusya’nın planladığı bir terör saldırısından ve AB’ye yönelik bir saldırı eyleminden başka bir şey değildir. Rusya, Avrupa’daki ekonomik durumu istikrarsızlaştırmak ve kış öncesi paniğe neden olmak istiyor” dedi.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattındaki Bornholm Adası’nın kuzeydoğusunda 2, Kuzey Akım 2 hattında ise Dueodde’nin güneyinde 1 sızıntı olduğu bildirilmiş, sızıntıların ardından gemi ve hava trafiğinin güvenliği adına "yasak bölgeler" oluşturulduğu aktarılmıştı.