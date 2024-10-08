İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve beraberindeki heyeti ağırladı. İzmir’in kardeş kenti Çernivtsi ile yapılabilecek iş birliklerinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Cemil Tugay, “Bizden isteğiniz olduğunda elimizden geleni yapmak için her zaman hazır olacağız” dedi.

Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve eşi Liudmyla Nedilska ile beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Başkan Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Tugay: "İzmir, Türkiye’nin en önemli ticaret şehirlerinden birisi"

Kardeş şehirlerin birbirini tanımasını önemli bulduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir tarihi olarak çok kültürlü bir şehir. Her zaman farklı kültürlerden insanlar burada yaşadı. Barış içinde, uyumla yaşamayı başardı. İzmir’in bu karakterini korumasını önemsiyoruz. İzmir’de yaşayan yabancı topluluklarla iletişim içinde olmaya önem veriyoruz. Bizden isteğiniz olduğunda elimizden geleni yapmak için her zaman hazır olacağız. Kültür ve turizm en kolay iletişim kurma yolu. İki şehrin yatırımcılarını buluşturarak ticaret imkanlarını araştırabiliriz. Akıllı şehir teknolojileri ile ilgili arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. Bu alanda biraz daha öne çıkabiliriz. İzmir, Türkiye’nin en önemli ticaret şehirlerinden birisi. Birçok limanı var, bu bölge aynı zamanda tarım havzası. Ürün çeşitliliği fazla. Bu, iki şehir arasında bir fırsat olabilir” diye konuştu.

Nedilskyi: "Çernivtsi ile İzmir arasındaki potansiyel çok büyük"

Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, “Sizin liderliğinizle İzmir daha fazla gelişecek. İzmir’i çok seviyoruz. Geçen yıl İzmir ile Çernivtsi arasında kardeş şehir anlaşması imzaladık. Gerçekten dostluğumuza ivme kazandırdık, çok mutluyuz. Anlaşmadan sonra somut olan sonuçlar görüyoruz artık. Hem ekonomik hem kültürel projelerde iş birliğine hazırız. İzmir’de çok büyük bir topluluğumuz var. Sadece insanı ilişkileri değil, ekonomik ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. Çernivtsi ile İzmir arasındaki potansiyel çok büyük” dedi.