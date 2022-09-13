Ukrayna Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, 6 Eylül’den bu yana Ukrayna’nın Harkov bölgesinden 300’den fazla yerleşim yerinin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

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Ukrayna Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, 6 Eylül’den bu yana Ukrayna’nın Harkov bölgesinden 300’den fazla yerleşim yerinin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar’dan yeni bir açıklama geldi. Maliar, 6 Eylül’den bu yana Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki 3 bin 800 kilometrekarelik alanın Rus güçlerinden geri alındığını söyleyerek, "Bölgede Rus güçlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Şuana kadar 300’den fazla yerleşim yeri Rus işgalinden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.