Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in eşi Olena Zelenska, Türkiye’de meydana gelen depremin ardından Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziye defterini imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in eşi Olena Zelenska, Türkiye’de meydana gelen depremin ardından Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziye defterini imzaladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye’ye taziye dilekleri ve yardım gelmeye devam ediyor. Ülkelerin yardımlarının yanı sıra Türkiye’nin yurt dışı misyonlarında ise taziye defteri açıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ile bir araya gelen Zelenska, açılan taziye defterini imzaladı. Zelenska, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna, Türkiye’nin kayıplarının acısını paylaşıyor ve depremin korkunç sonuçlarının üstesinden gelmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. First Lady Emine Erdoğan’a ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.